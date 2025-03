A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) está oferecendo vagas para Agente de Saneamento de Água em Tenente Portela. Os pré-requisitos incluem proatividade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. As oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

