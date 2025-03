Participe do projeto que cai colorir a avenida Ijuí

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Miraguaí, sob a coordenação da secretária Cristie Becker, lançou o projeto "Adote um Canteiro", voltado a moradores interessados em cuidar das extremidades dos canteiros da Avenida Ijuí, no centro da cidade.

O projeto teve início com a limpeza dos canteiros e agora convida a comunidade a participar ativamente da manutenção e embelezamento do espaço público.

Como Funciona?

Os interessados poderão adotar uma extremidade de canteiro ao longo da Avenida Ijuí. A Secretaria de Serviços Urbanos disponibilizará mudas de flores para aqueles que desejarem plantar, regar, cuidar e manter o local limpo.

A secretária Cristie Becker está à disposição para esclarecer dúvidas e orientar os participantes. Para adotar um canteiro, basta entrar em contato com a Secretaria.

Importante Saber

A participação é voluntária. Apenas as extremidades adotadas receberão novas flores coloridas. As demais continuarão sendo mantidas pela equipe dos Serviços Urbanos, com as plantas já existentes.

Com essa iniciativa, cada um pode contribuir para tornar Miraguaí uma cidade mais limpa, bonita e florida. Participe!

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7