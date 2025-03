Chico Rodrigues pede reconhecimento do diabetes como deficiência e critica veto

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (12), defendeu a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei que reconhece o diabetes mellitus como uma deficiência ( VET 4/2025 ). Segundo ele, a equiparação legal da doença a uma deficiência garantiria mais direitos e assistência às pessoas que convivem com a enfermidade.

O parlamentar destacou que o Brasil possui cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes e que a tendência global aponta para um aumento expressivo nos próximos anos. Ele chamou a atenção para os impactos da doença na qualidade de vida e ressaltou a necessidade de políticas públicas mais efetivas.

— É uma doença terrível, de que, inclusive, sou portador, e que já vitimou milhões de pessoas. Quando não leva ao óbito, a traiçoeira doença pode levar à invalidez, a amputações, à insuficiência de órgãos, à cegueira, entre outros impactos que ceifam a qualidade de vida dos doentes — descreveu.

Chico Rodrigues lamentou o veto do Poder Executivo ao Projeto de Lei 2.687/2022 , que reconhecia o diabetes mellitus como deficiência, permitindo o acesso a benefícios legais e a uma assistência ampliada aos portadores da doença. O senador declarou que votará pela derrubada do veto.

— Sei na pele o que é ser diabético e conheço a dor da minha gente que enfrenta esse desafio, assim como eu, e que pesa ainda mais para as famílias mais humildes de Roraima e do Brasil.

Roraima

Chico Rodrigues também registrou a criação de um projeto em Roraima para acelerar diagnósticos e garantir tratamento adequado aos pacientes de diabetes mellitus. A Carreta do Acolhimento, Prevenção, Diagnóstico e Atendimento ao Diabético é uma iniciativa da prefeitura de Boa Vista e poderá ser expandida para outras regiões do estado.

O senador disse que ações concretas são essenciais para enfrentar a doença. Ele também pediu ao Senado e ao governo federal uma atenção maior ao tema, e reforçou a necessidade de mais investimentos em prevenção e tratamento.