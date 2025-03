Escola Salto Grande oferece futsal como atividade complementar no contraturno

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas, promove atividades complementares de futsal no contraturno escolar. A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva, complementando a rotina dos alunos e fortalecendo valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

Destinadas a estudantes do 1º ao 9º ano, as aulas ocorrem em horários alternados ao período regular de aulas. Atualmente, cerca de 130 crianças, entre meninos e meninas, participam das atividades, organizadas em grupos nos turnos da manhã e da tarde. Além de desenvolverem habilidades no futsal, os alunos participam de treinos dinâmicos e terão a chance de competir em eventos escolares no futuro.

O projeto é coordenado pelo professor de Educação Física Juliano Gandini, que destaca o papel do futsal no desenvolvimento integral dos estudantes. “O esporte é uma ferramenta essencial para ensinar valores fundamentais e fortalecer o vínculo entre escola e comunidade”, afirma o professor.

Os treinos são adaptados de acordo com a faixa etária e o nível de habilidade de cada aluno, promovendo inclusão e evolução no aprendizado. Além de aprimorar habilidades técnicas, como passe, domínio de bola e finalização, o trabalho também foca no desenvolvimento da coordenação motora, agilidade e concentração.