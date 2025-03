Em evento em São Paulo, governador Eduardo Leite destaca avanços na educação pública do Estado

De um sistema educacional com graves desafios a um projeto estruturado de recuperação gradual. Foi esse o panorama apresentado pelo Rio Grande do Sul durante o Encontro Anual "Educação Já 2025", realizado nesta quinta-feira (13/3), em São Paulo. No evento promovido pela organização Todos Pela Educação, o governador Eduardo Leite compartilhou os avanços alcançados e os obstáculos ainda existentes na educação pública gaúcha.

Durante sua participação no painel "Governadores e a prioridade à Educação", Leite contextualizou o cenário encontrado no início de sua gestão: o piso do magistério era pago apenas com um completivo, a infraestrutura escolar estava defasada e havia somente 1% das escolas com turno integral, entre outras dificuldades.

Leite compartilhou os avanços alcançados e os obstáculos ainda existentes na educação pública gaúcha - Foto: Vitor Rosa/Secom

"Quando assumimos, a educação gaúcha enfrentava problemas estruturais graves. Hoje, temos um conjunto articulado de ações que vai desde a valorização profissional até a reconstrução da infraestrutura escolar, passando por programas de permanência estudantil e novas metodologias pedagógicas. É um trabalho complexo, mas já estamos colhendo os primeiros resultados", afirmou o governador.

Entre as medidas já implementadas, Leite destacou a regularização do pagamento do piso nacional do magistério desde 2020 a partir do novo plano de carreira e a retomada dos concursos públicos, com 1.542 novos servidores nomeados e previsão de mais 6 mil vagas para 2025, por exemplo. Na gestão escolar, foi implementado um novo processo seletivo de diretores e coordenadores regionais, exigindo maior qualificação dos profissionais.

No combate à evasão escolar, o programa Todo Jovem na Escola já atendeu mais de 235 mil estudantes, com dados que mostram 97% de permanência entre os beneficiários, enquanto o Programa Alfabetiza Tchê busca garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

A expansão do Ensino Médio em Tempo Integral, que alcançou 296 instituições em 2025, representa um avanço significativo, embora o governador reconheça que ainda há muito a ser feito para atingir a meta de 50% das escolas nesse modelo até 2026.

Na infraestrutura, foram investidos R$ 840,6 milhões desde 2019, com 789 obras concluídas, mas o desafio permanece devido ao longo período sem manutenção adequada dos prédios escolares.

O painel contou também com a participação dos governadores Ratinho Junior (PR), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES) e Ronaldo Caiado (GO), e foi mediado pela jornalista Vera Magalhães. A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, participou do evento.