Acidente de moto na Argentina tira a vida do empresário Jaime Roque

Com informações do Observador Regional

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades argentinas.

Jaime viajava com um grupo de motociclistas rumo ao Autódromo Termas de Río Hondo, onde acompanharia o Grande Prêmio da Argentina de MotoGP 2025. Durante o trajeto, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e não resistiu aos ferimentos.

