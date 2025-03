CMD Derrubadas se destaca no 4º Campeonato Regional Sicredi

A equipe do CMD Derrubadas vem se destacando no 4º Campeonato Regional Sicredi de Futebol Society, disputado na Arena da Baixada, em Miraguaí. A competição reúne times de diversas cidades da região, e o CMD Derrubadas participa na categoria livre.

Na fase de grupos, a equipe encerrou sua campanha de forma invicta, somando sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. O desempenho garantiu a liderança da chave e a classificação para a próxima fase do torneio. Agora, o time aguarda a definição do adversário na sequência da competição.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto agradece o empenho dos atletas que representam Derrubadas, contribuindo para fortalecer o município no cenário esportivo regional.