“Partiu Estudar”: Inscrições para Auxílio Transporte Estudantil começam na segunda (17)

Para mais informações, entre em contato com a SMECD pelo telefone (55) 3551-1310.

Estudantes que receberam o auxílio no segundo semestre do ano passado e ainda não entregaram o atestado de frequência devem regularizar a situação até 28 de março.

Criado pela Lei Municipal 2.833/22, o benefício contemplou 117 estudantes no primeiro semestre de 2024 e 101 no segundo. Para este ano, o valor previsto é de até R$ 50 mil por semestre.

O atendimento ocorre no Setor de Transportes, localizado na Avenida Santa Rosa, 391 (ao lado do Clube Comercial), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Também será possível enviar a documentação por e-mail para [email protected] , sendo necessário aguardar a confirmação de recebimento.

Os interessados devem acessar o edital completo no site da prefeitura ( acesse aqui ), preencher os formulários, reunir a documentação exigida e entregá-los no Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD).

A partir de segunda-feira, 17, estarão abertas as inscrições para o Programa de Auxílio Transporte a Estudantes – Partiu Estudar, referente ao primeiro semestre de 2025. O período para solicitação do benefício vai de 17 a 28 de março.

