Limpeza urbana ganha reforço e melhora o visual da cidade

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, segue promovendo melhorias no aspecto visual de Miraguaí com a limpeza de ruas, avenidas, praças, canteiros e demais espaços públicos.

O serviço está sob a coordenação da professora Cristie Becker, que assumiu a pasta no início de janeiro e tem liderado um trabalho contínuo para deixar a cidade mais limpa e bem cuidada.

Segundo a secretária, a força-tarefa de limpeza conta com uma equipe de funcionários, além de caminhões, retroescavadeiras e outros equipamentos necessários para a execução das atividades. Entre as ações realizadas estão a capina, remoção de resíduos, manutenção de jardins e praças públicas, tornando os espaços mais agradáveis para a população.

Uma iniciativa de destaque da atual gestão foi a retirada das lixeiras do canteiro central da Avenida Ijuí, que antes ficavam sobrecarregadas e abertas, causando uma má impressão no centro da cidade. As lixeiras foram reformadas e reinstaladas em pontos estratégicos. Além disso, novas unidades foram adquiridas e, a partir da próxima semana, serão instaladas nos locais mais críticos, conforme a necessidade dos moradores.

Para a secretária Cristie Becker, a limpeza da cidade é também uma questão de saúde pública. "Estamos realizando um trabalho sério e transparente. Sabemos que os processos burocráticos demandam tempo, mas seguimos avançando para trazer melhorias para Miraguaí", destacou.

Campanha: Cidade limpa, compromisso de todos

Desde o início de 2025, a Secretaria de Serviços Urbanos vem intensificando os trabalhos diários para manter a cidade limpa, incluindo recolhimento de resíduos, capina, varrição e pintura de espaços públicos.

A participação da comunidade também é essencial! Pequenos gestos como varrer as calçadas, manter os terrenos limpos, cuidar do lixo e preservar as lixeiras fazem a diferença. Colabore! Juntos, podemos tornar Miraguaí um lugar ainda mais bonito e agradável para todos.

