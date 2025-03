Campanha Estadual de Recolhimento de Pneus conquista recorde de municípios inscritos

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

A 1ª edição da Campanha de Recolhimento de Pneus Inservíveis de 2025, (9ª edição da história da campanha), conquistou recorde de municípios catarinenses com total de 115 inscrições. A campanha estadual é promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), por meio do Programa Penso, Logo Destino (PLD), com a entidade gestora Reciclanip, responsável por coleta e reciclagem de pneus em todo o Brasil, e a empresa Xibiu, sua operadora logística.

Com a expressiva participação dos municípios estima-se a abrangência de uma população de mais 3.560.000 habitantes, o que reforça a importância e o impacto que a campanha pode alcançar.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nesta sexta-feira, 14, foi realizada a capacitação online com os responsáveis de cada município inscrito para alinhar as etapas da campanha. Todo o processo de recolhimento ocorrerá de forma gratuita e seguirá o cronograma estipulado para o primeiro semestre do ano disponível neste link.

“A destinação adequada de pneus inservíveis é fundamental para a segurança da população e a preservação ambiental, contribuindo diretamente para o combate à dengue e outras doenças”, reforça o coordenador estadual do PLD, Cícero Brasil.

O período de armazenamento dos pneus pelos municípios termina no dia 25 de abril concomitantemente com o preenchimento e envio da planilha de contagem dos pneus armazenados para o recolhimento. A participação dos municípios é essencial para que possamos alcançar o mesmo sucesso das campanhas anteriores, sendo que na última edição tivemos 78 municípios inscritos e mais de 47 mil pneus coletados.

O encaminhamento adequado dos pneus recolhidos será feito conforme diretrizes ambientais. A iniciativa está alinhada aos objetivos estabelecidos pelo Artigo 7º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que visa proteger a saúde pública e garantir a qualidade ambiental.