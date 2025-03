Câmara aprova Moção de Apoio ao Projeto de Lei do senador Luiz Carlos Heinze

A Câmara Municipal de Miraguaí, por iniciativa do vereador Bruno Belchor dos Santos (PSDB) e com apoio unânime dos demais parlamentares, apresentou uma Indicação solicitando o envio de uma Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 320/2025, de autoria do senador Luiz Carlos Heinze.

O projeto propõe a criação do Programa de Securitização das Dívidas dos Produtores Rurais do Rio Grande do Sul, com o objetivo de mitigar os impactos dos eventos climáticos que vêm afetando a região.

Ao justificar a proposta, o vereador Bruno Belchor dos Santos ressaltou os graves prejuízos causados pelos fenômenos climáticos ao setor agrícola, principal base econômica de Miraguaí. Segundo ele, a securitização das dívidas rurais é uma medida essencial para garantir a continuidade das atividades dos produtores, preservar empregos e fortalecer a economia local. Além disso, a iniciativa busca assegurar a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável da agropecuária gaúcha.

A Indicação foi assinada por todos os vereadores, demonstrando o consenso e a relevância do tema para Miraguaí.

Com informações da Rádio Líder