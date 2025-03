Consórcio Rota do Yucumã elege nova diretoria e debate turismo regional em Derrubadas

Na sexta-feira, 14, o Auditório Municipal de Derrubadas sediou a primeira Assembleia Geral de 2025 do Consórcio Rota do Yucumã, reunindo prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos e outras autoridades para discutir estratégias de fortalecimento do turismo regional. O evento integrou a programação dos 33 anos de emancipação político-administrativa de Derrubadas e abordou pautas estratégicas para o setor.

Entre os temas debatidos, destacaram-se o projeto de sinalização turística regional, o mapa do turismo brasileiro e a prestação de contas do consórcio. A programação também incluiu a exposição da empresa Macuco Yucumã e discussões sobre iniciativas para impulsionar o setor turístico.

O prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier, destacou a ampla adesão ao evento, que contou com representantes de 20 dos 21 municípios integrantes do consórcio. A secretária municipal de Turismo, Angelita Bomm dos Santos, apresentou Derrubadas sob o tema "Conhecer para Saber Informar", reforçando a importância de fortalecer a identidade turística regional.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, participou da assembleia acompanhado da primeira-dama, Salete Sala, e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Henrique Niederle. Sala reforçou a relevância da sinalização turística e da valorização das potencialidades regionais para a promoção do turismo sustentável.

A assembleia também definiu a nova diretoria do Consórcio Rota do Yucumã para a gestão 2025/2027:

Vice-presidente: Claudemir José Locatelli (Prefeito de Vista Gaúcha)

Secretário: Leonir Hartk (Prefeito de Miraguaí)

A nova diretoria reforçou o compromisso do consórcio em promover a conscientização e a educação para o turismo sustentável, garantindo maior visibilidade para as atrações regionais. Com o Salto do Yucumã como um dos principais pontos turísticos, Derrubadas e os demais municípios seguem fortalecendo a identidade turística da região.