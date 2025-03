Câmara atualiza regras de credenciamento para imprensa e representantes de instituições

A Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados publicou duas portarias que atualizam as normas sobre o credenciamento de jornalistas e representantes de instituições para acesso à Casa.

A Portaria 1/2025 define os critérios para a concessão de credenciais permanentes e provisórias aos veículos de comunicação e aos profissionais de imprensa que fazem a cobertura jornalística das atividades legislativas. Já a Portaria 2/2025 estabelece as regras para credenciamento de representantes de órgãos e entidades públicas, de entidades de classe e de instituições da sociedade civil, entre outras.

A Câmara recebe diariamente centenas de jornalistas que registram e divulgam as reuniões e votações do Plenário Ulysses Guimarães e das comissões, os diferentes eventos legislativos e institucionais e as ações administrativas que impactam o funcionamento da Casa e os serviços prestados ao cidadão.

Credenciados para atuação junto ao Comitê de Imprensa, os profissionais de comunicação de todo o País garantem a transparência, a instantaneidade e o alcance de coberturas jornalísticas veiculadas pela televisão, pelo rádio, pela internet e pelas mídias impressas, nos mais diversos formatos, em um trabalho que se soma à ampla cobertura realizada pelos veículos institucionais da Câmara.

Já os representantes dos diferentes órgãos e entidades circulam pela Casa para o acompanhamento dos debates e votações e o frequente diálogo com os parlamentares. Para primeiro-secretário, deputado Carlos Veras (PT-PE), a nova normatização contribui para garantir a transparência das atividades legislativas.