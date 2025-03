Projeto proíbe publicidade em jogos e aplicativos para menores de 18 anos

“Os anúncios, ao utilizar influenciadores mirins, bônus de boas-vindas e estratégias chamativas disfarçadas de jogos, cativam o público infanto-juvenil, atraindo-o para as bets”, acrescenta Solano.

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto insere a medida na lei que regulamenta o mercado das bets . Essa norma já proíbe a participação de menores de idade como apostadores. “Entretanto, o que observamos é que nem todas as casas de apostas estão em situação legal”, afirma o deputado Merlong Solano (PT-PI), autor do projeto.

