Ato de assinatura celebra início da obra de restauração do Memorial do Rio Grande do Sul

O prédio do Memorial do Rio Grande do Sul será restaurado. A ordem de serviço para o início da obra foi assinada nesta segunda-feira (17/3), em ato realizado na sede da instituição, localizada na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre. A edificação histórica abriga três instituições da Secretaria da Cultura (Sedac) – o Memorial, o Arquivo Histórico e o Museu Antropológico do RS –, além do Espaço Cultural Correios. A obra, no valor de R$ 6,62 milhões, será executada com recursos do programa federal PAC Cidades Históricas.

“O governo do Estado investiu R$ 214 milhões no patrimônio cultural edificado do Rio Grande do Sul desde 2019, abrangendo ações de fomento, obras de recuperação e construção de espaços”, lembrou a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, durante a cerimônia. “Os investimentos representam um relevante legado para o povo gaúcho. Esse trabalho é fruto do esforço da equipe da Sedac, que, tanto no caso da restauração do Memorial quanto em outras demandas, consegue enfrentar os desafios e buscar as soluções necessárias.”

O diretor de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn, informou que, em paralelo à obra de restauração, também foi contratado o projeto de uma nova exposição para o Memorial do RS. “Com isso, vamos entregar uma obra completa, retomando de forma qualificada o contato do público com essa instituição que é um ícone da nossa identidade cultural”, afirmou.

A restauração foi viabilizada por meio de termo de compromisso firmado em dezembro de 2023 entre o governo do Estado e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “A relação estreita e fundamental existente entre todos os envolvidos vem garantindo avanços na área do patrimônio cultural no Estado”, ressaltou o superintendente regional do Iphan, Rafael Passos.

Projetada pelo arquiteto e engenheiro alemão Theodor Wiederspahn, a edificação foi construída entre 1910 e 1913, e tombada pelo Iphan em 1980.

O evento também contou com a presença da diretora do Memorial do RS, Sylvia Bojunga.

Sobre as melhorias

A obra de restauração do prédio abrange recuperação de coberturas, pisos, forros e esquadrias, bem como execução de nova rede elétrica, climatização, recuperação de sanitários e restauração de fachadas. O prazo de conclusão é de 18 meses.

Os serviços serão executados pela empresa Estúdio Sarasá, referência nacional no campo do patrimônio cultural. A equipe contratada para o trabalho já está atuando em parceria com o Memorial do RS nas atividades que integram o “canteiro aberto”.

A proposta consiste em oferecer a diferentes públicos, ao longo do período da obra (2025-2026), oportunidades de fazer visitas mediadas ao prédio da instituição e participar de encontros voltados ao compartilhamento de conhecimentos técnicos e à valorização de saberes e ofícios relacionados à proteção dos bens culturais tombados.