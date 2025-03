Kajuru critica postura dos EUA sobre clima e alerta para desafios da COP 30

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) criticou a postura dos Estados Unidos diante do aquecimento global, especialmente no contexto da preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada este ano em Belém. Segundo o parlamentar, a decisão dos EUA de se retirar do Acordo de Paris reforça um negacionismo climático prejudicial ao planeta.

—O fato não chega a surpreender: há um histórico por parte de governos norte-americanos de abandono dos compromissos climáticos globais. Para muitos especialistas, o próprio Acordo de Paris foi arquitetado para dobrar o mundo às circunstâncias internas dos Estados Unidos, que, aliás, nunca pagaram a sua cota de financiamento climático, dinheiro de países desenvolvidos para ações de proteção ao meio ambiente nos países em desenvolvimento— afirmou.

O senador alertou para estudos científicos que indicam a proximidade do chamado "ponto de não retorno", quando o aumento das temperaturas tornará as mudanças climáticas irreversíveis. Diante desse cenário alarmante, Kajuru reforçou a necessidade de um esforço global coordenado para mitigar os impactos ambientais.

Apesar das dificuldades, Kajuru demonstrou otimismo e defendeu que países como Brasil, China, Índia e União Europeia assumam metas mais ambiciosas para compensar a ausência dos EUA no tratado.

— O presidente da COP 30, embaixador André Aranha Corrêa do Lago, disse acreditar que dois terços dos empresários norte-americanos vão continuar comprometidos com as metas previstas no Acordo de Paris. Para ele, a maior parte da indústria dos Estados Unidos deve respeitar as regras climáticas, apesar da decisão do presidente Donald Trump de retirar o país do acordo internacional— disse.