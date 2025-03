Zenaide Maia celebra inauguração da Barragem de Oiticica no RN

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) usou a tribuna do Senado nesta segunda-feira (17) para destacar a inauguração da Barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte. A obra, que será entregue nesta quarta-feira (19) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, segundo a senadora, um marco na segurança hídrica do estado e beneficiará milhares de potiguares.

Zenaide ressaltou sua participação na viabilização da barragem, pela destinação de emendas parlamentares ao longo dos anos. Ela enfatizou o impacto positivo da obra, especialmente para a região do Seridó, uma das mais secas do estado. Além de garantir o abastecimento de água para famílias e lavouras, a barragem também permitirá a interligação das bacias hidrográficas do estado.

— Essa barragem é a prova de que a seca do Nordeste pode, sim, ser combatida com trabalho integrado entre as esferas federal, estadual e municipal. É só uma decisão política, gente! A gente sabe que se tomou essa decisão e que, finalmente, estamos entregando esse equipamento, que nos enche de alegria — declarou.

A obra, iniciada em 2013, foi retomada pelo governo federal e recebeu investimentos do Novo PAC, totalizando R$ 161 milhões. Com capacidade para armazenar 598 milhões de metros cúbicos de água, a barragem beneficiará diretamente 43 municípios e cerca de 330 mil pessoas. A senadora destacou que a construção incluiu ações de reassentamento, licenciamento ambiental e resgate arqueológico, garantindo sustentabilidade e respeito às comunidades locais.

Ao finalizar seu discurso, a parlamentar comemorou a entrega da obra reforçando a importância da água para a população nordestina.

— Água é vida, e esse equipamento vai dar esperança e ânimo aos nossos nordestinos.