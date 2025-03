Contrata+Brasil tem adesão de 187 instituições públicas

O gestor público pode preencher o formulário de cadastro para contratar serviços de manutenção e pequenos reparos do Contrata+Brasil no valor de até R$ 12.545,11 .

Mais de 1,2 mil MEI inscritos no Contrata+Brasil estão aptos a oferecer propostas , enviar seus preços e atender demandas de serviços disponíveis na sua cidade.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.