Ganhadores do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha

A Prefeitura Municipal de Barra do Guarita divulgou os vencedores do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha, realizado no dia 27 de fevereiro. Os contemplados foram Jardel Silvestre Oliveira e Regina Zembruzki.

Os ganhadores devem retirar os vales na sede da prefeitura, apresentando um documento de identificação para o resgate do prêmio.

A Nota Fiscal Gaúcha é um programa estadual que incentiva o consumidor a exigir a nota fiscal, oferecendo a oportunidade de concorrer a prêmios e contribuir para a arrecadação do município.

Parabéns aos vencedores!