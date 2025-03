Israel rompe cessar-fogo com Hamas e mata mais de 400 palestinos em ataques à Faixa de Gaza

Com AFP.

Desde a intensificação do conflito na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, ataques israelenses mataram mais de 45 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde local.

“Autoridades israelenses destruíram em parte a capacidade reprodutiva dos palestinos em Gaza como um grupo, inclusive impondo medidas destinadas a impedir nascimentos, uma das categorias de atos genocidas no Estatuto de Roma e na Convenção sobre Genocídio”, declarou a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental e Israel.

Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), na última quinta-feira (13), classifica como “atos genocidas” as agressões de Israel contra palestinos.

O Ministério da Defesa de Israel utilizou os prisioneiros que seguem no território palestino para justificar a suspensão da trégua. O ministro israelense Israel Katz disse que o país não vai “parar de lutar até que todos os reféns tenham retornado para suas casas e que todos os objetivos da guerra tenham sido cumpridos”.

O Hamas afirmou que “trabalha com os mediadores” internacionais para “frear a agressão de Israel“, que “renegou seus compromissos ao retomar a agressão e a guerra”.

Após a noite de intensos ataques, os moradores de Gaza receberam ordens do Exército israelense para que abandonem as zonas fronteiriças.

Israel rompeu o cessar-fogo vigente desde 19 de janeiro e voltou a bombardear Gaza nesta terça-feira (18). Segundo balanço atualizado do Ministério da Saúde do território palestino, 413 pessoas morreram. A maioria dos mortos é de crianças e mulheres, informou o órgão.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.