CI homenageia médico com nome para anel viário de Três Lagoas (MS)

Na manhã desta terça-feira (18) a Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou, de forma terminativa, um projeto da senadora Tereza Cristina (PP-MS) que dá o nome de "Dr. Neife Abrahão" ao anel viário que faz o cruzamento entre as rodovias BR-158 e BR-262, no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

O PL 4.207/2024 recebeu voto favorável do relator e presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO). Ele pode seguir para a Câmara dos Deputados.

O projeto homenageia Neife Abrahão, médico e pecuarista da região de Três Lagoas. A trajetória do homenageado foi marcada pela atuação como médico de ferroviários da região, função em que atuou por mais de 50 anos. Também atendeu moradores a zona rural de Três Lagoas que não conseguiam se deslocar para a cidade.

Filho de imigrantes sírio-libaneses, Abrahão também se dedicou, por mais de meio século, à exploração da atividade pecuária em uma propriedade rural próxima ao anel viário que agora receberá seu nome.

De acordo com Marcos Rogério, a homenagem é "um tributo às valiosas contribuições" do médico para o estado, bem como uma forma de criar a "lembrança permanente" do trabalho de Neife Abrahão no Mato Grosso do Sul.

"Abrahão é reconhecido como a grande figura de destaque da região, seja na área da medicina, seja na atividade econômica, como importante gerador de emprego e renda", destaca o senador no seu parecer.

O projeto não precisa passar pelo Plenário do Senado, a menos que haja recurso para que isso aconteça. Caso contrário, ele vai direto para a Câmara dos Deputados.