CMO adia votação do Orçamento para sexta-feira; relatório será lido na quinta

A votação da proposta orçamentária de 2025 foi adiada para sexta-feira (21), às 10h, na Comissão Mista de Orçamento (CMO). A leitura do relatório final do senador Angelo Coronel (PSD-BA) está prevista para as 10h de quinta-feira (20).

A previsão original era de que a matéria ( PLN 26/2024 ) fosse votada nesta quarta-feira (19). Segundo o relator, a demora para a apresentação do relatório final se deve a um pedido do Poder Executivo, que sugeriu ajustes no texto. Uma das mudanças remaneja recursos para o programa Auxílio Gás.

— Estou aguardando. Isso vai depender da demora do governo. Se o governo enviar mais rápido, mais rápido será publicado. Eu estimo que deveremos estar votando este Orçamento no Congresso Nacional na quinta-feira varando pela noite, podendo estender para sexta-feira desta semana — disse Angelo Coronel, em entrevista à Rádio Senado.

O relator afirmou, no entanto, que caso haja mais atraso por parte do Executivo,a votação poderá ser adiada novamente e só ocorrer na primeira semana de abril, porque os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, estarão ausentes do país na próxima semana. Davi e Motta viajam no sábado (22) para acompanhar o presidente Lula em uma visita ao Japão.

— Tem esse risco. Porque precisamos de pelo menos três dias para que a equipe técnica faça toda a elaboração e corrija algumas distorções — explicou.