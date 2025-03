Projeto obriga parlamentares a destinarem emendas no orçamento para acabar com lixões

“De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2023, 31,9% dos municípios brasileiros ainda destinam seus resíduos sólidos a lixões”, observa o parlamentar. “Muitos municípios ainda enfrentam dificuldades para se adequarem às exigências de disposição final dos resíduos e do encerramento dos lixões existentes.”

Conforme o texto, do deputado Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), a obrigatoriedade só não valerá para municípios que já tenham plano de gestão de resíduos sólidos.

