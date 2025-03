Inauguração do Teatro Simões Lopes Neto marca a entrega definitiva do Multipalco Eva Sopher

Porto Alegre está prestes a ganhar um novo palco. Com inauguração confirmada para 27 de março, o Teatro Simões Lopes Neto marca a entrega definitiva do Multipalco Eva Sopher à população do Rio Grande do Sul. Finalizadas as obras, o complexo cultural, construído em terreno anexo ao Theatro São Pedro, se consolidará como um dos maiores e mais completos centros culturais da América Latina.

Como parte dos preparativos para a inauguração, foi realizada, na manhã desta terça-feira (18/3), uma coletiva de imprensa com as presenças do governador Eduardo Leite, da titular da Secretaria da Cultura (Cultura), Beatriz Araujo, do presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, e da diretora artística da fundação, Gabriela Munhoz. Os jornalistas puderam conhecer mais detalhes sobreas características que diferenciam o novo teatro, como qualidade acústica especial, bem como a programação de inauguração e o conceito no qual ela se baseou.

O avanço dos investimentos do Estado nos últimos anos na área da Cultura e a reforma do Theatro São Pedro também foram temas abordados pelos jornalistas. Foi possível ainda relembrar o histórico das obras no complexo MultiPalco e entender a escolha do nome de Simões Lopes Neto, considerando a contribuição dele para a literatura e para a criação de uma tradição no teatro gaúcho. Com Lopes Neto, começou a produção regular de peças autorais no Estado.

"O Teatro Simões Lopes Neto é um marco que representa a valorização da cultura como força transformadora da sociedade. Como líder do governo que mais investiu em Cultura nas últimas décadas, é um imenso orgulho inaugurar este novo teatro integrado ao Multipalco do Theatro São Pedro. É uma reafirmação do nosso dever de preservar a memória e, ao mesmo tempo, abrir novos caminhos para a expressão artística. É um espaço de encontros e possibilidades, onde diferentes gerações poderão criar, inovar e se emocionar", afirmou o governador Eduardo Leite.

A obra, cuja pedra fundamental foi lançada em 2003, será concluída após 22 anos de construção, a qual voltou a ganhar fôlego em 2021, quando passou a receber aportes significativos do governo do Estado, por meio da Sedac. Até a entrega do novo teatro nas próximas semanas, o valor total investido no local nas duas gestões de Eduardo Leite chegará a R$ 24,5 milhões.

Leite destacou que a inauguração reafirma o dever do Estado de preservar a memória e abrir caminhos para a expressão artística -Foto: Vitor Rosa/Secom

Maior espaço do complexo, o Teatro Simões Lopes Neto permitirá que a capital gaúcha receba novos espetáculos, ampliando as possibilidades de montagens a serem encenadas. O local poderá abrigar diferentes formas de expressão artística, incluindo trabalhos mais complexos como óperas e balés, além de obras diversificadas de música, teatro, circo e dança. Essa diversidade já está presente na programação artística de inauguração, com dez espetáculos confirmados entre os dias 29 de março e 11 de maio.

“O Teatro Simões Lopes Neto nasce como um espaço de pertencimento, onde talentos se revelam e histórias ganham vida. É um palco por meio do qual iremos conhecer o que o mundo produz e poderemos mostrar ao mundo aquilo que nossa cultura e nossos artistas são capazes de criar. Essa entrega do governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, se soma a tantas outras que, nos últimos anos, fortaleceram nossos espaços culturais, preservando nossa memória e projetando nosso futuro”, ressaltou a titular da Sedac, Beatriz Araujo.

Estrutura

O teatro, em formato italiano, tem 700 metros quadrados, o que permite encenações grandiosas e, ao mesmo tempo, uma proximidade entre os artistas e o público. O espaço é dividido entre um palco de 240 metros quadrados e 576 lugares para os espectadores, que podem ser acomodados nas plateias baixa e alta, bem como nas galerias e nos quatro balcões, superiores e inferiores, construídos nas laterais. O fosso, localizado em um espaço rebaixado na frente do palco, é um dos principais diferenciais do novo equipamento cultural. Com 109 metros quadrados, ele pode comportar orquestras de aproximadamente 60 músicos.

Os destaques da estrutura vão muito além do palco. Em sua retaguarda, o novo teatro conta com um elevador de carga de 3,4 metros de largura por 1,7 metros de profundidade, o qual permite transportar cenários robustos para o palco. Além disso, os artistas terão à disposição toda a estrutura de bastidores do Multipalco, com 13 camarins, divididos de acordo com as programações simultâneas do complexo cultural, que inclui ainda os palcos do Teatro Oficina Olga Reverbel e da Concha Acústica. Já o projeto acústico foi pensado para reverberar o som de maneira uniforme em todos os locais do teatro, utilizando, em diferentes pontos da sala, sete painéis refletores e difusores em madeira.

O teatro possui dez lugares destinados a cadeirantes e outros dez para seus acompanhantes, além de seis poltronas reservadas para pessoas obesas. E, da mesma forma que os outros espaços do complexo cultural, possui circuitos acessíveis por elevador e rampa, desde os estacionamentos, nos pavimentos inferiores e no acesso pela Praça da Matriz. Em algumas semanas após a inauguração, o Multipalco ainda oferecerá uma sala de comunicação alternativa e de acolhimento sensorial, para pessoas com deficiência, com necessidades complexas de comunicação e neurodivergentes (que têm um funcionamento cerebral diferente do padrão considerado normal).



A entrada do novo teatro será pela Rua Riachuelo, 1089, ao lado do estacionamento do Multipalco. No saguão, o público ainda encontrará um novo café e uma máquina de venda automatizada com diferentes opções de suvenires do Multipalco.

Programação artística da inauguração

Na inauguração e durante o mês de abril, a galeria do saguão do Multipalco apresentará a exposição: Multipalco Eva Sopher – Arquitetura – O Livro. Ela mostrará os estudos dos arquitetos Julio Collares, Dalton Bernardes e Marco Peres, vencedores do Concurso Público de Projetos para o Complexo Cultural do Theatro São Pedro (Multipalco), em 1998. A mostra antecipa o lançamento da publicação, em 23 de abril, Dia Mundial do Livro. A obra documenta o projeto, que levou mais de duas décadas para ser construído.

Na noite de inauguração, o teatro já colocará em uso toda a sua estrutura. O primeiro espetáculo encenado será Turandot, ópera em três atos de Giacomo Puccini que será apresentada pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) em parceria com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

A montagem, com concepção e direção cênica de Flávio Leite e regência do maestro argentino Carlos Vieu, contará com cenários grandiosos, figurinos e caracterizações impactantes, exigindo uma complexa operação de produção e uma equipe de aproximadamente 200 pessoas. A primeira apresentação, em 27 de março, será fechada para convidados. Depois, entre 29 e 31 de março, haverá apresentações abertas ao público, cujos ingressos gerais esgotaram-se em poucos dias, restando apenas lugares para pessoas com deficiência e assentos para obesos.

O público terá outras oportunidades para conhecer o novo teatro. A programação de inauguração é composta por dez espetáculos, com diferentes temáticas. Ela é uma realização da Sedac, por meio da Fundação Teatro São Pedro e da Associação Amigos do Theatro São Pedro, e com patrocínio do Banrisul. A agenda completa está disponível no site do Theatro São Pedro ou pelo perfil do Instagram: @multipalcoevasopher.