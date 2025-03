IMA abre consultas públicas para recebimento de sugestões e comentários sobre novas instruções

Dúvidas podem ser encaminhadas para a Assessoria de Normatização e Procedimentos (ANPR) do IMA pelo e-mail: [email protected]

Os interessados podem ter acesso às propostas e contribuir com sugestões acessando neste link .

As Consultas Públicas buscam oportunizar que a sociedade participe da atualização desses documentos técnicos que contribuem para o controle ambiental no estado de Santa Catarina.

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) comunica abertura de prazo até dia 18 de abril de para recebimento de sugestões e comentários internos e externos sobre as propostas das novas Instruções Normativas IN-11 e IN-28, referentes às atividades de suinocultura e avicultura, respectivamente.

