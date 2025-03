CRA aprova Alegrete como capital nacional da linguiça tradicional campeira

O município gaúcho de Alegrete, no sudoeste gaúcho, poderá ser a capital nacional da linguiça tradicional campeira, de acordo com proposta aprovada em votação final nesta terça-feira (18) pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). O PL 2.314/2023 , da Câmara dos Deputados, segue para sanção, caso não haja requerimento para votação no Plenário.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) leu o relatório do senador Weverton (PDT-MA) e defendeu a homenagem tendo em vista o reconhecimento de Alegrete pela gastronomia campeira e, especificamente, pela produção artesanal da linguiça tradicionalin natura.

"Muito apreciada na região da Campanha e da Fronteira do Rio Grande do Sul, a linguiça tradicional campeira passou a ser encontrada em todos os açougues como item obrigatório de um bom churrasco", diz o relatório.

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que é natural da cidade, disse que o título é merecido porque Alegrete é o maior município do Rio Grande do Sul.

A CRA também aprovou um requerimento ( REQ 11/2025 - CRA ) solicitando que a comissão avalie a Política Nacional da Reforma Agrária (PNRA).