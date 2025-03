Santa Catarina promove 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente com foco na crise climática

Evento vai até quarta-feira com debates sobre desafios ambientais e vai propor soluções que serão encaminhadas para a Conferencia Nacional, em maio–Fotos: Divulgação / Semae

Começou nesta terça-feira, 18, a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina (Semae) com o tema Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica. A abertura será realizada na sede da Epagri, em Florianópolis, e a partir da tarde, o evento continua de forma online, para envolver o máximo de autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os desafios ambientais e propor soluções para a crise climática. O objetivo principal é elaborar propostas que serão levadas à 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, marcada para maio deste ano.

Ao todo, 185 municípios catarinenses estão representados pelos 333 delegados eleitos nas Conferências municipais. As mais de 500 pessoas que se inscreveram para acompanhar o evento também terão acesso às discussões presencial ou virtualmente.

O secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina, Emerson Stein, fez a abertura do evento destacando as ações desenvolvidas pela secretaria, para amenizar os impactos das mudanças climáticas nos municípios catarinenses. “Nosso estado já têm várias iniciativas para ajudar a diminuir a temperatura do planeta, como o Plano de Transição Energética Justa e Projetos de Economia Verde”. Fora isso, o secretário lembrou do estudo que a Semae lançou, com 84 medidas de adaptação climáticas, que já foram apresentadas para os municípios do estado. “Mais da metade dessas medidas podem ser colocadas em prática com baixíssimos investimentos, como a criação de um grupo de Whatsapp para transmitir as informações climáticas da cidade e preparar os moradores”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na quarta-feira, 19, serão votadas as propostas formuladas durante o evento, além da escolha dos delegados que participarão da fase nacional. Essa votação será feita de forma online, garantindo maior abrangência e participação. Ao final do evento 5 propostas de cada eixo temático do evento, serão eleitas para serem encaminhadas à 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, prevista para maio de 2025.

Além de Emerson Stein, a conferência contou com a presença de autoridades políticas, como a representante do Ministério do Meio Ambiente e membro da Coordenação Executiva Nacional da 5ª Conferência de Meio Ambiente, Maíra Correia Cavalcanti Dantas, o secretário da Pesca, Tiago Frigo, o coronel Fabricio Bento, do Comando da Policia Militar Ambiental, representante da Fecam, da Epagri/Ciram, Defesa Civil, Secretaria de Educação, Prefeitura de São José, Tijucas e a OAB.

A professora Doutora Marina Hirota, do Departamento de Física e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFSC, foi convidada para fazer a palestra de abertura dos trabalhos, para orientar o andamento dos trabalhos durante os debates.

Compromisso com a Sustentabilidade

A gerente de Clima e Energia da Semae e coordenadora do evento, Cristiane Casini Bitencourt, ressaltou a relevância da participação dos delegados municipais nas discussões. “Todos estão de parabéns pelas contribuições até aqui. As propostas que serão encaminhadas para Brasília certamente terão impacto em todo o país”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o evento, a equipe da Semae disponibilizou a doação de mudas frutíferas e de plantas nativas que foram doadas pela Prefeitura de Florianópolis e pela Prefeitura de São José.

Programação e Eixos Temáticos

A Conferência segue com uma programação intensa, dividida em cinco eixos temáticos centrais que nortearão as discussões:

Mitigação: Estratégias para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Adaptação e Preparação para Desastres: Discussões sobre como enfrentar desastres naturais e minimizar os danos causados por eles. Transformação Ecológica: Reflexões sobre a necessidade de uma economia mais sustentável, alinhada com a preservação ambiental e o desenvolvimento social. Justiça Climática: Enfoque nas desigualdades sociais e no impacto desproporcional das mudanças climáticas sobre as populações mais vulneráveis. Governança e Educação Ambiental: Incentivo à participação popular na elaboração de políticas públicas e ao controle social nas ações climáticas.

As discussões continuarão ao longo da tarde e ao longo de toda quarta-feira, em salas temáticas, e as propostas geradas serão encaminhadas para a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que ocorrerá em maio de 2025, reforçando o compromisso de Santa Catarina no enfrentamento das mudanças climáticas e na busca por soluções sustentáveis para todo o país.

Serviço:

Evento:5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina

Data:18 a 19 de março de 2025

Formato:Presencial e online

Tema:Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica

Transmissão:Ao vivo pelo canal oficial da SEMAE no YouTube

Sarah Espíndola de Castro