Capacitação em primeiros socorros prepara professores

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a segurança dos alunos e profissionais da educação, promovendo um ambiente escolar mais preparado para situações de urgência.

Sancionada em 2018, a Lei Lucas tornou obrigatória a capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas e espaços de recreação infantil. A legislação foi criada em homenagem a Lucas Begalli Zamora, um menino de 10 anos que faleceu após se engasgar durante um passeio escolar. Seu objetivo é garantir atendimento imediato em emergências até a chegada do suporte especializado.

Durante o treinamento, os participantes aprenderam técnicas de atendimento emergencial, uso correto de materiais de primeiros socorros e manobras para situações de risco, como engasgos e paradas cardiorrespiratórias. O objetivo é garantir que os profissionais estejam preparados para agir com rapidez e eficiência diante de emergências no ambiente escolar.

Professores e servidores da rede municipal de ensino de Tenente Portela participaram, nesta terça-feira, 18, de um treinamento básico de primeiros socorros. A capacitação, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação, ocorreu no Centro Cultural e atendeu às exigências da Lei Lucas (Lei Federal nº 13.722/2018).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.