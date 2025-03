Miraguaí marca presença na Expodireto 2025 em Não-Me-Toque

A Administração Municipal de Miraguaí reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura ao marcar presença na Expodireto Cotrijal 2025, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, realizada em Não-Me-Toque.

Representando o prefeito Leonir Hartk (Neco), o vice-prefeito Ricardo Fink e o secretário de Agricultura Ivonir Botton (Toco) participaram do evento ao lado de agricultores locais e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miraguaí, Irani Filipin.

Durante a visita, a comitiva miraguaiense buscou conhecer novas tecnologias e inovações para o setor agropecuário, além de dialogar com especialistas e empresas do ramo. A presença da Administração Municipal também teve um papel fundamental na defesa dos interesses dos agricultores do município, com destaque para o apoio ao projeto de securitização das dívidas rurais do Rio Grande do Sul.

“O setor agropecuário enfrenta desafios diários, e é nosso dever, enquanto gestores públicos, buscar soluções que garantam o fortalecimento da agricultura familiar e da produção rural. O projeto de securitização das dívidas é essencial para garantir melhores condições de financiamento aos produtores, evitando que fiquem sobrecarregados com encargos financeiros”, destacou o vice-prefeito Ricardo.

O secretário de Agricultura, Toco, ressaltou a importância da Expodireto como um espaço de aprendizado e troca de experiências: “A feira nos permite trazer para Miraguaí tecnologias inovadoras que podem aumentar a produtividade e a rentabilidade dos nossos agricultores. Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer de perto máquinas e equipamentos que desejamos para nossa patrulha agrícola e que estão sendo pleiteados junto às nossas lideranças políticas.”

A participação da Administração Municipal na Expodireto reafirma o compromisso da gestão Neco e Ricardo com o desenvolvimento agrícola de Miraguaí, reforçando o apoio aos trabalhadores rurais e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7