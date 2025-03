Rodi Pedro Borghetti, pai de Renato Borghetti e ex-patrono dos Festejos Farroupilhas, morre aos 92 anos

Rodi Pedro Borghetti, figura de grande relevância no movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul, morreu na noite desta segunda-feira (17), aos 92 anos.

Rodi Borghetti era pai do músico tradicionalista gaúcho Renato Borghetti. Ele foi patrão do CTG 35 e patrono dos Festejos Farroupilhas. Em 2022, ganhou o título de Cidadão de Porto Alegre.

Nas redes sociais, Marcos Borghetti, um dos filhos, publicou um texto de despedida: "Meu velho querido partiu hoje, serenamente e rodeado de muito amor, um ciclo de vida lindo e completo, mas que baita falta tu vais fazer pai".

Segundo informações da família, a cerimônia de despedida ocorre nesta quarta-feira (19), das 9h às 14h, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

Quem era Rodi Pedro Borghetti

Rodi Pedro Borghetti era corretor de imóveis e advogado. Natural de Flores da Cunha, formou-se em Direito pela UFRGS em 1961.

Durante a década de 1960, tornou-se integrante do 35 CTG, onde exerceu o cargo de patrão ao menos sete vezes a partir de 1967. Além disso, foi presidente do MTG por dois mandatos, atuou como diretor do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e fundou a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha.

No setor imobiliário, em 1959, fundou a DUX Lançamentos Imobiliários Ltda., um escritório de advocacia especializado em intermediação e lançamento de imóveis. Em 1962, tornou-se o primeiro presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região (CRECI), sendo reeleito oito vezes, permanecendo no cargo até 1970.