Motociclista morre em acidente na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela

Um acidente de trânsito envolvendo cinco veículos resultou na morte de um motociclista na manhã desta quarta-feira (19), na RSC-472, em Tenente Portela.

A colisão envolveu um carro de passeio, uma motocicleta e outros três veículos, ocorrendo logo após a ponte do Rio Turvo, no trecho entre Três Passos e Tenente Portela, já no lado portelense.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Brigada Militar e do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto foram acionadas para atender à ocorrência.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

O trânsito na rodovia permanece interrompido.

Com informações MB Notícias