Evento da Terceira Idade marca o início das comemorações do município

Na terça-feira, 18, a Administração Municipal de Barra do Guarita deu início às comemorações do 33º aniversário de emancipação político-administrativa do município.

A programação teve início com um ato solene pela manhã, seguido de um almoço especial preparado pela equipe do CRAS, Assistência Social e colaboradores. No período da tarde, a celebração continuou ao som do Musical Novo Expresso, proporcionando momentos de alegria e integração para os participantes.

A Administração Municipal agradece a presença de todos que prestigiaram o evento e convida a comunidade para as demais festividades que ocorrerão nos próximos dias.