Barra do Guarita decreta emergência devido à estiagem

Barra do Guarita tornou-se o oitavo município da Região Celeiro a decretar situação de emergência devido aos prejuízos causados pela estiagem prolongada. O decreto foi publicado na terça-feira, 18, conforme consta no site da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

O Governo do Estado aguarda o envio das informações detalhadas sobre as perdas por parte da Administração Municipal de Barra do Guarita para análise e possíveis medidas de apoio.

Até o momento, das oito prefeituras da Região Celeiro que decretaram emergência, quatro já tiveram o reconhecimento do Governo do Estado e da União: Esperança do Sul, Inhacorá, São Valério do Sul e Miraguaí.

Com informações do Sistema Província de Comunicação