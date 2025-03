Projeto cria certificação para médico intercambista do Projeto Mais Médico

O texto restringe a habilitação do médico intercambista ao local e período da contratação.

O deputado Kiko Celeguim (PT-SP), autor do projeto, afirma que a medida agrega celeridade e eficiência na incorporação dos médicos intercambistas ao SUS, permitindo a continuidade dos serviços prestados.

A certificação permitirá que ele possa ser contratado para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) sem precisar revalidar ou registrar o diploma de graduação.

O Projeto de Lei 80/25, em análise na Câmara dos Deputados, cria uma certificação para o médico intercambista do Projeto Mais Médico que concluir com êxito o seu contrato.

