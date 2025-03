Elcione Barbalho é eleita presidente da Comissão de Meio Ambiente

Ela é mãe do atual governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). O estado vai sediar em novembro a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), o mais importante evento global sobre meio ambiente.

Quem é a presidente Natural de Belém (PA), a deputada Elcione Barbalho está no sétimo mandato na Câmara, onde já ocupou diversos cargos, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da antiga Comissão de Seguridade Social e Família (hoje da Previdência).

Ao assumir o cargo, a deputada pediu a colaboração dos demais integrantes do colegiado. “Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. O Brasil precisa da união de todos nós em um tema tão importante como o meio ambiente”, disse Elcione Barbalho.

A deputada Elcione Barbalho (MDB-PA) foi eleita nesta quarta-feira (19) presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Ela recebeu 11 votos. Não houve votos contrários ou abstenções. Barbalho substitui o deputado Rafael Prudente (MDB-DF) no cargo.

