Zé Vitor é eleito pela segunda vez presidente da Comissão de Saúde

Perfil O deputado Zé Vitor está no segundo mandato como deputado federal. Engenheiro agrônomo, já ocupou outros cargos políticos, como secretário municipal de Meio Ambiente em Araguari (MG), onde nasceu em 1984.

“As comissões deverão ter cada vez mais destaque e, por consequência, mais responsabilidades. Espero que a gente tenha uma oportunidade, além das discussões e das votações, de caminhar para as soluções”, disse Zé Vitor.

“Nós temos em 2025 uma expectativa enorme com o fortalecimento das comissões permanentes, esse é inclusive um compromisso do presidente da Câmara, Hugo Motta”, destacou o deputado, logo após assumir o cargo.

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados elegeu nesta quarta-feira (19) para presidente o deputado Zé Vitor (PL-MG). Ele havia ocupado o cargo no início desta legislatura, em 2023, e retorna para novo mandato de um ano.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.