Filipe Barros é o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores

O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) discordou da opinião de Barros de que a democracia esteja em risco no Brasil neste momento. Chinaglia também considerou exagero dizer que a direita se encontra excluída da política brasileira. “É só ver as eleições municipais recentes, onde a direita teve um desempenho que chamou a atenção”, ponderou.

Soberania O novo presidente disse que dialogará com todos os partidos políticos e buscará, em sua gestão, fortalecer a soberania nacional e resgatar liberdades. Ele acredita que, no Brasil, democracia é palavra quase sem sentido e um grupo político, a direita, foi escolhido para ser eliminado da vida pública.

Filipe Barros assume a presidência do colegiado em substituição ao deputado Lucas Redecker (PSDB-RS). Aos 33 anos de idade, Barros é advogado e está em seu segundo mandato na Câmara. Antes, foi vereador em Londrina (PR).

O deputado Filipe Barros (PL-PR) é o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Ele foi eleito nesta quarta-feira (19) com 24 votos de um total de 28. Quatro votos foram em branco. Os três vice-presidentes ainda não foram escolhidos.

