Bacelar é eleito presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

O deputado Bacelar (PV-BA) foi eleito presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle com 11 votos – houve um voto em branco. O deputado afirmou que a comissão é uma das mais importantes da Câmara, porque tem o papel de observar a transparência e o controle dos gastos públicos.

"Esta comissão é responsável por acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira do governo federal, sendo um instrumento fundamental no combate à corrupção, na preservação e na defesa do patrimônio público e na melhoria do gasto público", afirmou.

Ele entende ser o colegiado responsável por mostrar à população como caminha a conduta do governo gestão do gasto público. "É a comissão que está no próprio cerne do Poder Legislativo”, acrescentou.

Bacelar acredita que sua gestão, com ajuda dos colegas, vai contribuir para o aperfeiçoamento das práticas administrativas e proporcionar mais transparência e austeridade nos gastos públicos.

Perfil

O novo presidente da comissão nasceu em Esplanada (BA) em 1957. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2014 e está no terceiro mandato consecutivo. Ele foi presidente da Comissão de Turismo em 2021 e presidiu a comisssão que analisou mudanças no Fundeb ( PEC 15/15 ), em 2019. Além disso, coordenou um grupo de trabalho em 2021 que tratou do marco regulatório dos jogos no Brasil.

Começou a carreira como vereador em Salvador, eleito em 1992, quando exerceu três mandatos não consecutivos. Também foi deputado estadual por dois mandatos, de 2007 a 2014. Ele foi líder do PTN em 2015 e líder em 2016 e vice-líder do Podemos e dos blocos em que o partido estava desde 2017.

É formado em administração pela Universidade Federal da Bahia e mestre pela Fundação Getúlio Vargas.