Vista Gaúcha e Miraguaí marcam presença no 11º Grito de Alerta

Nesta quarta-feira, 19, agricultores de Vista Gaúcha e Miraguaí marcaram presença no 11º Grito de Alerta, evento realizado em São Luiz Gonzaga com o objetivo de pressionar os governos por soluções urgentes para os desafios enfrentados pela agricultura familiar. A mobilização foi organizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e pela Macro Regional Missões Fronteira Noroeste, reunindo milhares de trabalhadores rurais em uma demonstração de força e união.

De Vista Gaúcha, 35 agricultores participaram do ato, acompanhados pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Dian Carlos Pavinatto. Em entrevista à rádio Verdade FM, Pavinatto ressaltou a importância da participação para fortalecer a luta da categoria. O presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, destacou os desafios enfrentados pelo setor, agravados pelas estiagens frequentes e pelas enchentes que impactaram as lavouras nos últimos anos.

De Miraguaí, a comitiva contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Ivonir Botton (Toco), dos vereadores Kauã Blau e Ivo Melo, além do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Irani Filipin, que reforçaram a necessidade de medidas eficazes para garantir a sustentabilidade da agricultura familiar.

Entre as principais reivindicações do 11º Grito de Alerta estão o fortalecimento do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), a securitização das dívidas e o desenvolvimento de políticas públicas que auxiliem os agricultores a enfrentar os períodos de estiagem. A mobilização busca chamar a atenção das autoridades para as dificuldades diárias enfrentadas pelas famílias rurais e garantir soluções concretas para o setor.

O evento reafirma a necessidade de um olhar atento por parte dos governantes para as demandas do campo, garantindo condições dignas para os agricultores continuarem produzindo e movimentando a economia do Estado.

Com informações da Rádio A Verdade e Rádio Planeta FM 102.7