Denise Pessôa é eleita presidente da Comissão de Cultura

A Comissão de Cultura da Câmara elegeu a deputada Denise Pessôa (PT-RS) como sua presidente para este ano com 9 votos. A eleição dos 3 vice-líderes será feita em outro momento.

A deputada disse que um dos grandes temas de discussão para este ano será o Plano Nacional de Cultura. “Eu tenho conhecimento na área de patrimônio histórico, mas sei dos interesses de cada um. Então conto com o apoio de todos”, afirmou.

Denise Pêssoa é arquiteta e está no seu primeiro mandato como deputada federal. Antes da Câmara, foi vereadora por quatro legislaturas em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Atribuições

A Comissão de Cultura debate temas ligados ao desenvolvimento cultural; inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico, além de acordos culturais com outros países. O colegiado ainda vota questões sobre direitos autorais, datas comemorativas e homenagens cívicas.