Laura Carneiro é eleita presidente da Comissão do Esporte

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados elegeu nesta quarta-feira (19) a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) como presidente do colegiado para este ano. A eleição para as três vice-lideranças da comissão será feita em data ainda não marcada.

“Nós temos nas mãos os programas mais importantes para a população se considerarmos os aspectos da inclusão e da saúde”, disse a parlamentar, após a eleição.

Laura Carneiro disse que quer discutir um programa do Ministério do Esporte para pessoas com deficiência e também a questão do racismo no Esporte.

Na semana que vem, a presidente disse que irá instalar as subcomissões do colegiado. “Costumo dividir ações, não sou centralizadora”, afirmou.

Perfil

Laura Carneiro é advogada e servidora pública e está no sexto mandato de deputada federal. Ela foi parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte de 87/88 e também atuou como vereadora no Rio de Janeiro. A deputada ainda ocupou secretarias da prefeitura em diversos momentos.

O que faz a comissão

A Comissão de Esporte atua em matérias que tratam do sistema desportivo nacional e da política nacional de educação física e desportiva, além de normas gerais sobre desporto e justiça desportiva.