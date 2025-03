Proposta estabelece normas gerais para a administração pública

Procedimentos uniformes O texto abrange o exercício da função administrativa, abrangendo atos, processos e mecanismos de controle. O objetivo é uniformizar os procedimentos em todas as esferas de governo, buscando eficiência, transparência e prestação de contas.

“Ao definir normas gerais para a administração pública, ests proposta consolida e simplifica a legislação atual, contribuindo para maior segurança jurídica”, explicou o autor do projeto, deputado Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS).

O Projeto de Lei 4121/24 estabelece um marco regulatório para a administração pública, especialmente quanto a competências do Poder Executivo, abordando ainda a eficiência e a gestão. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

