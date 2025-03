Região Celeiro registra queda de aproximadamente 23% na criminalidade nos dois primeiros meses de 2025

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou recentemente os dados das ocorrências policiais registradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Os índices apontam uma redução significativa na criminalidade na Região Celeiro.

De acordo com os dados, o balanço divulgado no final de 2024 já havia indicado uma queda de 12,5% nos crimes em comparação com 2023. No entanto, os números mais recentes, publicados em 14 de março de 2025, revelam uma redução ainda mais expressiva, de aproximadamente 23%, na comparação entre os dois primeiros meses de 2024 e 2025.

São Valério do Sul e Vista Gaúcha registram a menor taxa de criminalidade

Os municípios de São Valério do Sul e Vista Gaúcha se destacaram ao não registrarem nenhuma ocorrência policial nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, consolidando-se como os locais mais seguros da região no período.

Bom Progresso e Miraguaí lideram as taxas de criminalidade

Na contramão da tendência regional de queda, os municípios de Bom Progresso e Miraguaí registraram as maiores taxas de criminalidade. Depois de muitos anos liderando esse ranking, Campo Novo foi ultrapassado, dando lugar a Bom Progresso, com uma taxa de 3,75, seguido por Miraguaí, com 3,55.

Contudo, há expectativa de mudança nos próximos relatórios. Como em fevereiro não houve registros de ocorrências em Bom Progresso, a taxa elevada foi resultado exclusivamente dos crimes ocorridos em janeiro.

Municípios com taxas acima da média regional

A taxa média de criminalidade da Região Celeiro nos primeiros meses de 2025 foi de 1,64 por mil habitantes. Além de Bom Progresso e Miraguaí, outros municípios que registraram taxas superiores à média regional foram Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Humaitá, Santo Augusto, Tenente Portela e Três Passos.

Furtos e roubos são os crimes mais comuns

Os furtos e roubos seguem como os delitos mais frequentes na Região Celeiro, totalizando 137 ocorrências nos primeiros dois meses de 2025.

Região Celeiro mantém índices abaixo da média estadual

Apesar das taxas elevadas em alguns municípios, a Região Celeiro continua sendo um local relativamente seguro. Dos 21 municípios que compõem a região, apenas três apresentaram índices de criminalidade superiores à média estadual, que foi de 3,04 por mil habitantes no período analisado.

Reconhecimento ao trabalho dos órgãos de segurança

A redução nos índices criminais é atribuída à atuação eficaz dos órgãos de segurança pública, que têm implementado estratégias de combate ao crime e fortalecido parcerias com a comunidade. Mesmo com efetivos reduzidos e abaixo do ideal, os profissionais de segurança demonstram um comprometimento exemplar, superando desafios diários para garantir a ordem e a proteção da população. Seu trabalho incansável, aliado a ações integradas, tem sido essencial para os resultados positivos alcançados, contribuindo para um ambiente mais seguro e tranquilo para a sociedade.

Como são calculados os índices de criminalidade

Os índices de criminalidade na Região Celeiro são calculados proporcionalmente à população, utilizando a taxa por mil habitantes. Essa metodologia permite uma comparação mais precisa entre municípios menores. Já no estado do Rio Grande do Sul, devido à maior população, a taxa utilizada é por 100 mil habitantes.

O relatório reforça a importância dessa análise proporcional para compreender os desafios específicos de cada município e aprimorar as políticas de segurança pública.

Com informações do Observador Regional