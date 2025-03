Projeto isenta cogumelos da cobrança de imposto e contribuição sobre bens e serviços

Ele acrescenta que os cogumelos são ricos em proteína e com baixo valor calórico e podem contribuir para uma alimentação saudável, já sendo utilizado em alguns municípios na merenda escolar e em programas sociais.

“A proposta melhora as condições de pequenos produtores, que sonham com a ampliação de mercados e também de micro e pequenos produtores da agricultura familiar”, afirma o parlamentar.

Autor da proposta, o deputado Marcio Alvino (PL-SP) argumenta que o mercado mundial de cogumelos movimenta cerca de US$ 50 bilhões por ano e que a isenção tributária vai melhorar a competitividade de produtos nacionais.

Na prática, o texto inclui os cogumelos entre os produtos hortifrúti com isenção de 100% das alíquotas de IBS e CBS.

O Projeto de Lei Complementar 5/25 altera a recente reforma tributária para isentar os cogumelos do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

