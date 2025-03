SC define 20 diretrizes para enfrentamento da crise climática que serão apresentadas na Conferência Nacional do Meio Ambiente

Fotos: Divulgação/Semae

Com a participação de especialistas, gestores públicos, representantes da sociedade civil e lideranças comunitárias, a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina chegou ao fim nesta quarta-feira, 19, consolidando as diretrizes e ações prioritárias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O evento, promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), teve como tema central a crise climática e reuniu mais de 330 delegados, representantes de 185 municípios e um total de 500 participantes, que acompanharam os dias de debates. O encontro ocorreu em formato híbrido, presencial e online, proporcionando a participação de pessoas de todas as regiões de Santa Catarina.

Durante a plenária final, foram priorizadas propostas estruturantes para a gestão ambiental do estado, abrangendo cinco eixos temáticos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre as 20 propostas selecionadas, destacam-se a implementação de políticas de economia circular e gestão integrada de resíduos sólidos; a criação de fundos governamentais para Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e incentivos à conservação da vegetação nativa; o fortalecimento da governança climática e dos sistemas de alerta hidrometeorológico; e a transição energética no setor de transportes, com incentivos para modais sustentáveis.

“Essas propostas são fundamentais para construirmos um futuro mais sustentável para o nosso estado. Vamos focar em medidas estratégicas para diminuir os impactos ambientais, com investimento em sistemas de alerta, para que possamos monitorar melhor nossas chuvas e secas, ou seja efeitos climáticos. Estamos muito felizes com o resultado alcançado e em maio estaremos em Brasilia apresentado todas essas propostas, elaboradas com a participação dos nossos municípios” celebrou o Secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein.

Confira aqui todas as 20 propostas selecionadas.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Conferência também aprovou propostas para o planejamento urbano sustentável, exigência de planos diretores participativos nos municípios e estratégias de adaptação costeira para mitigar impactos dos riscos ambientais. Outra medida relevante foi a defesa da reforma agrária e do fortalecimento da agricultura familiar baseada na agroecologia e produção orgânica.

“Acompanhamos do início ao fim os debates feitos na Conferência organizada pela Comissão Estadual e vimos todos os esforços da equipe da Semae para dar o melhor andamento possível aos trabalhos e discussões, considerando o formato online definido pela COE. Estamos felizes que em maio, teremos na etapa nacional, a delegação de Santa Catarina com ótimas propostas para agregar à 5ª Conferência Nacional”, ressaltou a Maíra Dantas, representante da Comissão Nacional da 5ªCNMA. Ela acompanhou presencialmente o evento promovido pela Semae.

A gerente de clima e energia da Semae, Cristiane Casini Bitencourt, destacou a importância do evento e a participação dos delegados municipais. “A 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade e a resiliência climática. As deliberações resultantes desse encontro serão fundamentais para orientar nossas políticas ambientais nos próximos anos, sempre com foco na proteção dos ecossistemas e na qualidade de vida da população catarinense”, afirmou.

As propostas priorizadas na conferência servirão de base para a formulação de planos e programas ambientais no estado e serão encaminhadas ao Governo Federal para contribuição nas políticas nacionais de enfrentamento da crise climática. A 5ª Conferencia Nacional do Meio Ambiente acontece de 6 a 9 de maio, em Brasília.