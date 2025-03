Município amplia frota com novo ônibus escolar

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela recebeu, na quinta-feira, 20, um novo ônibus escolar para reforçar o transporte de estudantes no município.

O veículo, com capacidade para 60 passageiros, foi adquirido por meio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), totalizando um investimento de R$ 469.499,00, com uma contrapartida municipal de R$ 469,50.

Além de oferecer mais conforto e segurança aos alunos, o ônibus conta com um dispositivo de poltrona móvel, garantindo acessibilidade para estudantes com deficiência. A previsão é que o veículo entre em circulação nos próximos dias, contribuindo para a melhoria do transporte escolar na cidade.