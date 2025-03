Imposto que fica aqui!

Você sabia que pode destinar parte do seu Imposto de Renda (IR) para projetos sociais sem pagar nada a mais por isso? Essa é uma oportunidade de fazer a diferença na vida de crianças, adolescentes e idosos, ajudando a financiar iniciativas voltadas à assistência social, educação e saúde em sua própria cidade.

A doação pode ser feita diretamente na declaração do IR, garantindo que parte do imposto devido permaneça no município, ao invés de ir integralmente para a União. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido ao longo do ano ou até 3% no momento da declaração. Já as empresas tributadas pelo lucro real podem contribuir com até 1%.

Além de ser uma atitude solidária, essa destinação fortalece fundos municipais, estaduais e nacionais, viabilizando políticas públicas essenciais. Faça sua parte: ao declarar seu IR, escolha manter seu imposto aqui e ajude a transformar vidas!