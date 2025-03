Caetano Brunet, jovem talento do downhill, disputa Pan-Americano no Chile

Neste fim de semana, a cidade de Temuco, no Chile, será palco do Pan-Americano de Downhill, reunindo os melhores atletas da modalidade no continente. Entre os competidores, o Brasil contará com a participação do jovem Caetano Balestrin Brunet, de 14 anos.

Caetano viajou para a competição acompanhado de sua mãe, Eminéia Balestrin. Ele é filho do médico Thiago Brunet, atual vice-prefeito de Farroupilha, e neto do cirurgião-dentista Gustavo Brunet, conhecido por sua atuação em Tenente Portela.

A participação de Caetano no Pan-Americano reforça a força do esporte e o talento dos jovens brasileiros na cena internacional. A comunidade portelense se une em torcida pelo atleta, desejando-lhe sucesso na competição!

O Pan-Americano de Downhill é uma competição de mountain bike que reúne atletas de vários países. As provas são realizadas em etapas, e os ciclistas descem a montanha o mais rápido possível.

Como funciona a competição:

•As provas são individuais e realizadas em duas mangas;

•Os competidores têm a oportunidade de reconhecer o percurso antes da prova;

•O vencedor é o ciclista que descer a montanha com o menor tempo.