Câmara dos Deputados realiza o 5º Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher

A Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (25) o 5º Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher. O evento reunirá vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais e senadoras que integram a Rede Nacional de Procuradoras da Mulher, iniciativa voltada ao fortalecimento e à articulação das Procuradorias da Mulher no Legislativo.

A Rede Nacional de Procuradorias da Mulher tem como objetivo promover a integração das ações de proteção e defesa dos direitos das mulheres, coordenadas pelas Procuradorias da Mulher do Congresso Nacional, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além disso, busca incentivar a criação e o fortalecimento desses órgãos em todo o País, contribuindo para a ampliação da representatividade feminina no cenário político e institucional.

O encontro será um espaço para a troca de experiências e o aprimoramento das iniciativas voltadas à garantia dos direitos das mulheres. Serão debatidos temas como cooperação institucional entre órgãos públicos e privados e os benefícios do trabalho em rede, visando a construção de estratégias mais eficazes para a promoção da igualdade e o fortalecimento das Procuradorias da Mulher em todas as esferas legislativas.

A atividade faz parte da programação da Campanha Março Mulher, dedicada a celebrar o mês e o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

O evento ocorre das 8h às 19h, no Auditório Nereu Ramos. Confira a programação completa .