Comissão da Câmara dos Deputados debate produção de novos combustíveis marítimos

O debate será realizado a partir das 15 horas, no plenário 3.

"Na audiência pretende-se conhecer as experiências nacionais e internacionais já implantadas e analisar a viabilidade econômica de replicar tais modelos de produção no País", adianta o deputado.

O debate atende a pedido do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania - SP). Ele afirma que o Brasil possui diversas vantagens para produdiz combustíveis marítimos de baixa emissão de CO2, mas questões logísticas ainda representam um desafio à sua produção.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.